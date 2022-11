Giovani e moto: il binomio di Aprilia a Eicma con ELECTRICa

Giovani e moto. Un binomio quasi perfetto, in cui all'interno si nasconde anche la sopravvivenza delle moto. Qualunque motociclista "senior" spera di poter trasmettere la stessa passione al figlio, in modo tale che le moto non smettano mai di vivere. Ed è quello che ci si augurano anche le Case, che in tal senso dovrebbero spingere di più per realizzare prodotti affini alle nuove generazioni. Sembra proprio che Aprilia sia andata in quella direzione, presentando il il suo progetto ELECTRICa a Eicma, che come la piattaforma del 660, porta con sé il know-how fornito dal Gruppo Piaggio. Vediamo insieme tutte le caratteristiche più particolari.