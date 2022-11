Yamaha, nuove modifiche e dotazioni per Tracer 7 e Tracer 7 GT 2023

La gamma Tracer 7 diventa ancora più interessante: Yamaha ha infatti deciso di apportare diverse modifiche tecniche ai modelli 2023 sia per quanto riguarda la versione base che quella GT. I ritocchi sono pensati per offrire una migliore esperienza di guida, mentre il motore sarà un CP2 EU5 .

Cosa c'è nella nuova Tracer 7 2023

Partiamo dalla nuova strumentazione TFT, con un nuovo schermo a colori da 5” per una lettura delle informazioni più facile e veloce e con possibilità di scelta tra due temi per lo schermo (“Touring" e “Street”). Entrambe le moto sono dotate di una Communication Control Unit (CCU) che permette di collegare il proprio smartphone alla moto utilizzando l'app MyRide di Yamaha con Bluetooth. Ci sono poi nuove pulsantiere al manubrio dal design ergonomico.

Tracer 7 e Tracer 7 GT montano freni a disco anteriori doppi da 298 mm per un migliorato livello di potenza di arresto e sensibilità in qualsiasi situazione, sia in città o sia sui sentieri di montagna. Nuova anche la forcella, con settaggi aggiornati per una guida più versatile ed equilibrata.

Dotazioni

Passiamo alla dotazione, ancora più ricca. Ci sono borse laterali rigide da 20 litri, disponibili in una vasta gamma di colori, con un design snello e robusto si integra perfettamente con lo stile dinamico della Tracer 7 GT. Il parabrezza è più alto di 92 mm e più largo di 70 mm rispetto ai modelli precedenti, con una maggiore protezione dal vento durante nei tragitti lunghi, ed è realizzato in policarbonato infrangibile e antigraffio. La sella, poi, è progettata per garantire un migliore comfort di guida per il pilota e per il passeggero durante i viaggi: è a doppio materiale e con cuciture a contrasto, e con logo Tracer integrato.

Tra le novità ci sono le nuove protezioni laterali per serbatoio, realizzate in gomma ad alta densità. Pensate per migliorare la presa e aumentare il comfort del pilota, proteggono il serbatoio dai graffi. Nella dotazione di serie della Tracer 7 GT troviamo poi il portapacchi posteriore, che ha lo scopo di fornire una maggiore rigidità al telaio. Un ulteriore vantaggio è che il passeggero avrà una migliore aderenza mentre è seduto sulla sella.

Infine i colori: Tracer 7 sarà disponibile in Midnight Black, Icon Performance e Redline; Tracer 7 GT in Icon Performance, Phantom Blue e Midnight Black con grafiche GT dedicate.

