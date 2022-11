Cake: presentazione di Bukk a EICMA 2022

Il marchio di moto elettriche Cake si sta facendo strada nel mercato in maniera sempre più attiva, con i suoi modelli minimalisti ma al contempo grintosi. E come ogni brand sicuro di sé e dei suoi prodotti, approda anche a EICMA, proponendo a tutti gli appassionati di fuoristrada la sua Bukk, che nella lingua dell'isola di Gotland (dove fanno i test) significa "nuvola di tuono". La Bukk pare poter garantire una grande potenza: pesa 80 kg spinti da un propulsore centrale da 16 kW e 420 Nm di coppia massima. Per quanto riguarda la sua velocità, questa scavalla i 100 km/h.

Le parole del CEO di Cake “La Bukk rappresenta l'ambizione nelle prestazioni che ha CAKE per i suoi prodotti, presentando sempre

prodotti all’avanguardia. Questa è una vera moto elettrica da fuoristrada di livello superiore", afferma Stefan

Ytterborn, fondatore e CEO di CAKE. “Nel tragitto che abbiamo intrapreso per promuovere la sostenibilità,

l'estensione dei cicli di vita è un obiettivo chiave che migliora lo scopo, l'innovazione, le prestazioni e la qualità

fisica delle nostre moto. Gli insegnamenti tratti dallo sviluppo di moto da corsa e fuoristrada ci danno un'idea di

cosa significhi davvero la vera durata di una moto e di una batteria. Un componente chiave che viene

implementata in tutti i nostri prodotti, dai modelli base per pendolari, ai veicoli utilitari hard core, in tutta la

gamma stiamo allungando i cicli di vita. La missione di CAKE è sempre stata quella di rispettare il nostro mondo

e coloro che lo abitano, ispirando allo stesso tempo le emissioni zero, dove il vero entusiasmo si fonde con la

responsabilità. Questo è ciò di cui si tratta con il progetto Bukk". Edizione limitata di lancio