Benelli sorprende ad Eicma con le nuove TRK 702 e 702 X

BENELLI TRK 702

Dedicata a chi ama macinare strada con spirito da globetrotter, ma anche a chi cerca una fedele commuter per il proprio day by day, la TRK 702 è una proposta versatile che si pone in un segmento piuttosto combattuto, quello delle “tuttofare” intermedie.

Il motore è un nuovissimo bicilindrico frontemarcia di 698 cc, che eroga una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8750 giri/min e una coppia di 68,2 Nm a 6250 giri/min. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, con comando a catena e albero motore con perni di manovella sfasati di 180°. Il gruppo trasmissione prevede un cambio a 6 marce estraibile lato frizione, assistito da una frizione in bagno d’olio con asservitore di coppia, che consente di ridurre la forza da applicare alla leva. Non manca una versione depotenziata del motore a 35kW per patenti A2.

Il telaio è un tradizionale traliccio in tubi con piastra in acciaio. Le sospensioni prevedono all’anteriore una forcella upside-down con steli da 50 mm e escursione di 140 mm, ed un forcellone oscillante in alluminio con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione (con 168mm di escursione). L’impianto frenante punta, all’anteriore, su un doppio disco semi flottante da 320 mm, lavorato da pinza a quattro pistoncini. I cerchi da 17” in lega di alluminio, montano pneumatici Pirelli Angel GT 120/70 e 160/60.

Essendo destinata al viaggio, TRK 702 presenta un serbatoio dalla capacità di ben 20 litri, mentre il display TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione, dispone di una connessione bluetooth per collegarsi allo smartphone. Come optional, inoltre, c'è una innovativa on-board cam integrata nel becco anteriore della moto, che permette di registrare filmati e scattare foto in tempo reale. Sempre come optional sono disponibili manopole e sella pilota riscaldabili. La moto sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli nelle colorazioni Anthracite Grey e Pearl White a partire da inizio primavera 2023.

