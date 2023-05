La Vespa di Maradona in pellegrinaggio: da Milano verso lo stadio del Napoli

Maradona è uno dei calciatori più amati del mondo. E per molti suoi sostenitori, avere qualcosa a lui appartenuto è davvero un sogno. Ma è una fortuna, questa, che hanno in pochi, e che ha avuto il collezionista Corrado Lopresto , architetto di Milano, che nella sua Lopresto Collection ha aggiunto la Vespa T5 appartenuta proprio al fuoriclasse argentino. Ma la cosa curiosa, e anche molto “romantica”, di tutta questa storia, è che Lopresto, per omaggiare il calciatore e tutti i traguardi raggiunti con il Napoli, farà un pellegrinaggio proprio nella città partenopea.

Lopresto partirà dal Museo Vespa di Seregno direzione Bologna, per poi scendere verso Roma dove si congiungerà con la Cadillac che ha avuto come proprietario il grande Totò, fino ad arrivare allo stadio del Napoli, dove ad aspettarlo ci saranno i tifosi e i club Vespa locali. Le parole di Lopresto riportate dal Corriere della Sera: “Questa Vespa ce l’ho da sei anni l’ho trovata per caso da un concessionario del modenese al quale mi ero rivolto per comprare la Panda 4X4 di Gianni Agnelli. Nella sua officina aveva tanti mezzi interessanti, fra cui anche una Thema Ministeriale di Umberto Agnelli, e, dietro a questa, quasi nascosta, ecco uscire la Vespa di Maradona. Non ci ho pensato un attimo e dopo una breve trattativa ho acquistato la Vespa assieme alla Panda di Agnelli.”

La Vespa posseduta da Maradona, e ora nelle mani di Lopresto, è il modello T5, sportivo, che fu realizzato sulla base della Vespa PX. Entrambe le Vespe menzionate sono state per diverso tempo sfruttate dalle scuoleguida per gli esami pratici delle patenti A1 e A2. Corrado Lopresto arriverà con la Vespa a Napoli mercoledì 31 maggio.

