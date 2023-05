Turista multato a Ravello: ha sceso una scalinata con lo scooter

Bar di Napoli cerca cameriere che guidi il motorino con vassoio in mano

Un po' troppo sbadato

Il bizzarro episodio non è passato inosservato agli occhi dei residenti e dei turisti, che hanno assistito sbalorditi alla scena.

La sua fiducia cieca nel navigatore del suo smartphone lo ha spinto a seguire passo dopo passo le istruzioni, senza rendersi conto dell'assurdità della situazione. Con il suo scooter a noleggio, lo straniero è sbucato all'ingresso di Villa Cimbrone attraversando, senza porsi alcun dubbio se fosse permesso o meno, la zona a traffico limitato, percorrendo Via dei Rufolo, Via Trinità e Via Santa Chiara. Dopo aver sceso tutta la scalinata, il turista è arrivato a destinazione senza alcun problema, ma non potrà ovviamente sfuggire alle conseguenze del suo folle gesto: per lui è già stata effettuata una salatissima multa per aver transitato in una zona vietata.

