Sullo scooter tre passeggeri, due sono senza casco: alla guida c'è Cannavaro

Figuraccia e cattivo esempio, è questo quello che emerge da un video diventato virale sui social dove si può notare l'ex capitano della Nazionale italiana Fabio Cannavaro in sella al suo scooter a Napoli. Il casco sembra regolarmente indossato, peccato che le due persone che trasporta (tra cui una bambina) non abbiano invece alcuna protezione.

Che guaio per il campione!

Solo pochi giorni fa era accaduta la stessa grave scena, ma per i vicoli di Napoli in sella ad uno scooter insieme ad altre due persone e senza casco c'era il cantante romano Ultimo. Il video riguardante Cannavaro è stato inizialmente condiviso sui profili social del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha sollevato dubbi sulla sua autenticità. In seguito, un'immagine su Instagram, segnalata anch'essa a Borrelli, sembra togliere ogni incertezza.

“Decine di persone ci stanno segnalando un video, che dovrebbe essere stato girato a Napoli, e ritrarrebbe il campione di calcio Fabio Cannavaro in sella a uno scooter con due passeggeri a bordo senza casco, uno dei quali è una bambina. Tanti i commenti di disapprovazione e critica che vengono postati dagli utenti dei social. Potrebbe trattarsi di un sosia e per questo ci auguriamo che lo stesso Fabio possa smentire di essere lui alla guida. Diversamente, ci aspetteremmo scuse pubbliche perchè un campione come lui deve sempre ricordare di essere un esempio per tantissimi ragazzi. Gli incidenti stradali di auto e moto sono tra le principali cause di morte in Italia per cui è assolutamente opportuno dare segnali forti sul rispetto delle regole e sulla responsabilità quando si è alla guida”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni del video postato sui social.

