La legge dice no all'uso della moto quando nevica. Ma perché?

L'inverno è sempre sinonimo di montaggio gomme invernali e catene da tenere con sé. Questo, almeno, per quanto riguarda le auto. Lo dice la legge e questo basta. Se dunque sul versante delle quattro ruote c'è una normativa, ci si è chiesto spesso perché la stessa non venga applicata sulle due di ruote, almeno per quanto riguarda delle gomme adatte. La verità, purtroppo, è una soltanto: quando c'è la neve non si può proprio circolare con la moto.

No alle moto

Ebbene sì, i motociclisti dovranno rinunciare a saltare in sella alla propria compagna e aspettare che l'asfalto si asciughi. Il motivo è molto semplice: il suolo è viscido, indi per cui la moto che si regge solo su due ruote non garantisce un equilibrio sufficiente per restare in sicurezza. A spiegarci le motivazioni è una Direttiva del 16 gennaio 2013, la quale dice che nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Al contrario, viaggiare sulla moto non sarà possibile, neppure se questa ha delle gomme marcate M+S, ““Mud & Snow”.

Come spiega Assogomma “la marcatura M+S , tradotto dall’inglese “fango e neve” è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici quali motoveicoli, vetture e mezzi pesanti. Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che il pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, non anche su fondo stradale innevato.”

