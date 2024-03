Torino, allarme T-Red ai semafori: le multe milionarie spaventano tutti

Autovelox al centro del dibattito da qualche settimana, ma ora a far parlare sono i T-Red , ovvero il sistema digitale di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso tramite telecamere . Siamo a Torino , e nel 2023 sono stati incassati quasi 6 milioni di euro dal Comune con le multe dei T-Red . Una cifra a dir poco esorbitante.

Come funziona il T-Red e le sanzioni

Il dato è stato riferito dall’assessore alla Sicurezza Gianna Pentenero. Quali sono i casi in cui il sistema T-Red segnala e produce una multa? Quando il mezzo supera la linea di arresto ed è ferma al semaforo; quando il mezzo oltrepassa il semaforo con il giallo e il rosso. E le sanzioni? Sono vanno dai 42 ai 666 euro, con distinzione tra vari comportamenti alla guida e se l'infrazione avviene di giorno o di notte, e possono essere decurtati fino a sei punti dalla patente. Patente che può essere sospesa, da uno a tre mesi, se nell'arco di un biennio l'infrazione è stata commessa più di una volta.

I numeri

Tornando ai numeri, se è vero che i T-Red fanno diminuire gli incidenti del 50%, è altrettanto vero che fanno volare un sacco di multe che, nel 2023, ammontano a 136.415.

Il maggior numero di sanzioni è stato registrato dal dispositivo posizionato tra Corso Vittorio Emanuele II, Corso Inghilterra e Corso Castelfidardo, per un totale di 46.872 multe. Attualmente ci sono 13 T-Red in città, ma è in arrivo il 14esimo.

Parigi, divieto alla circolazione per le moto di notte? C'è uno strano motivo