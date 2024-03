Guida lo scooter sprovvisto di patente e assicurazione: la sanzione è pesante

Di multe se ne fanno spesso e sono di tanti tipi. Di maxi-multe, invece, meno. Eppure, quando arrivano, sono una vera e propria batosta per chi le deve pagare. La storia di oggi, che vede al centro una grossa multa, ha come protagonista un 50 enne di Livorno, il quale guidava uno scooter senza essere in possesso né della giusta patente per il veicolo di cui era possessore, né tantomeno di un'assicurazione.

La maxi-multa

La Polizia municipale della città aveva fatto alcuni controlli su uno scooter che era stato parcheggiato in via Pollastrini. A catalizzare l'attenzione sul mezzo a due ruote era stata l'artigianalità evidente della verniciatura, il che ha spinto gli agenti a effettuare alcune verifiche per capire se fosse stato rubato oppure fosse tutto nella norma. Nel frattempo è arrivato il proprietario, il quale ha fatto finta di prendere i documenti per mostrarli loro, per poi provare a fuggire con scarsi risultati. Fermata la sua corsa dopo qualche metro, all'uomo è stata contestata l'assenza di copertura assicurativa, l'assenza di revisione periodica e la guida senza patente, poiché quella che aveva era di categoria AM, quindi non poteva portare uno scooter di 125 cc. La sanzione, molto pesante, è stata di... 6.139 euro.

