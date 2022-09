Monopattino a noleggio? Se vuoi un Bolt devi superare l'alcol test!

Col monopattino sulla sopraelevata: immortalato dai passanti

O bevi, o guidi

In effetti, mettersi alla guida di un monopattino dopo aver alzato troppo il gomito, è un enorme rischio per se stessi, ma anche per chi si trova nei paraggi. Nonostante non sia un mezzo ingombrante e super veloce può infatti causare pesanti danni fisici e incidenti molto pericolosi. Per questo Bolt ha lanciato la novità dell'etilometro per monopattini. Nel momento in cui l'utente vuole utilizzare un veicolo a noleggio dovrà scansionare il codice QR sullo stesso. Immediatamente sullo schermo del telefono appariranno numerose immagini velocemente, in modo che serva una lucidità estrema per superare la "prova". Calcolando quindi il tempo di reazione dell'utente, il veicolo si sbloccherà nel momento in cui il sistema approverà il superamento del test, in caso contrario il mezzo resterà bloccato con tanto di messaggio in arrivo sullo smartphone per ricordare le regole sulla sicurezza stradale. Per i monopattini Bolt, il test sarà attivo da mezzanotte alle 4.00 di mattina del venerdì e del sabato, almeno per ora.

