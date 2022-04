Torino, infrazione da record e maxi multa per un motociclista

Fino a 174 km/h

L’uomo, diretto da piazza Cirene verso corso Appio Claudio, è stato beccato in via Pietro Cossa dagli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Locale mentre sfrecciava alla velocità di 174 km/h, ben oltre il limite di velocità fissato a 50 km/h per i centri urbani. Nell’arco di pochi minuti, tuttavia, è riuscito nell’impresa di passare altre due volte per lo stesso tratto di strada, dopo due inversioni di marcia, la seconda a 136 e la terza a 158 km/h. Immaginiamo la reazione basita degli agenti della Polizia Locale, che non hanno potuto far altro che sanzionare la tripla infrazione con 2535 euro di multa e una decurtazione di 30 punti dalla patente. Come parziale consolazione per il nostro eroe, va detto che nella stessa zona, compresa tra piazza Rebaudengo e via Ala di Stura, il Reparto Radiomobile ha rilevato altri 150 eccessi di velocità, con una media registrata di gran lunga superiore ai 100 km/h. Una tendenza che sarebbe opportuno fermare prima che possa causare problemi più gravi.

