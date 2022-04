In moto sulla scogliera dell'Elba: il video sul web beccato dai Carabinieri

Se volete pubblicare un video sul web della vostra giornata in moto all'insegna del divertimento, assicuratevi però che nel luogo in cui vi trovate non sia vietato. All' Isola d'Elba , due enduristi bresciani sono stati infatti multati per essersi divertiti in sella in zone protette : il video è stato pubblicato su Youtube ed è stato ovviamente visto dalle Forze dell'Ordine .

Una giornata da dimenticare

Un breve vacanza finita nel peggiore dei modi, complice forse l’ignoranza del fatto che in alcuni posti non sia permesso sfrecciare con la propria moto. A farne le spese sono stati due motociclisti che con le loro moto da cross si stavano divertendo nel Parco Nazionale “Arcipelago Toscano”, sull’Isola D’Elba. Attraverso un video pubblicato dai centauri su Youtube non è stato complicato per i militari dell’Arma individuare i colpevoli in alcuni luoghi incriminati come la scogliera di Lido Capoliveri e la spiaggia sottostante. A seguito quindi della violazione della legge regionale 48 del 1994, i carabinieri hanno raggiunto gli enduristi presso la struttura in cui stavano alloggiando per sanzionarli con una multa salata.

