Formula E, E-Prix Roma: Evans in pole, prima fila tutta Jaguar con Bird

ROMA - Mitch Evans conquista la pole position nella qualifica del sabato all'E-Prix di Roma, valevole per la penultima tappa campionato 2023 di Formula E.Il neozelandese partirà davanti a tutti nella gara-1 in programma alle ore 15 sulle strade della capitale all'EUR, in prima fila assieme all'altra Jaguar di Sam Bird. La Nissan di Sacha Fenestraz apre la seconda fila, precedendo la Envision di Sebastien Buemi in quarta posizione. Il leader della classifica piloti Jake Dennis, sulla sua vettura del team Avalanche Andretti, non va oltre il settimo posto in qualifica.