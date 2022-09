Riley RS3, da oggi il monopattino si può trasportare nella borsa

Vorreste un monopattino ma avete il timore di lasciarlo parcheggiato in città rischiando che ve lo rubino? Niente paura, sta per arrivare anche in Italia il nuovissimo modello pieghevole che può essere trasportato in borsa . L 'RS3 di Riley Scooters è anche la soluzione adatta per chi non ama lo sharing, ma vuole comunque godere della comodità del mezzo green per eccellenza.

Questo tipo di monopattino non è un'idea pensata da qualche ingegnere o ragazzino super intelligente in oriente, ma è già realtà. L'RS3 è stato presentato da Riley Scooters ed è creato per essere piegato a tal punto di essere riposto in una borsa, tanto che ha un peso di soli 14 kg. È composto da un telaio in alluminio che può trasportare fino a 120 kg. Il motore da 350 W permette di raggiungere i 25 km/h: si può guidare i 3 modalità. Eco, Urban e Sport e può salire pendenze fino al 15%. Le ruote sono da 8,5 pollici e con tutta probabilità, per gli esemplari destinati all'Italia, saranno inseriti gli indicatori di direzione secondo le nuove norme vigenti. Per quanto riguarda l'illuminazione e la strumentazione, il monopattino è dotato di luci a LED e display con le informaizoni di guida base. La batteria è removibile e può essere ricaricata anche nell'ambiente domestico: il tempo necessario per ottenere piena energia è di 2 ore. L'RS3 di Riley Scooters sarà venduto presso le migliori catene di elettronica ad un prezzo di 899 euro.

