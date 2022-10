Audi, nasce il sistema per ridurre le emissioni: ecco l' Urban Purifier

In un mondo in cui la mobilità fa sempre più rima con la parola "ecosostenibile", c'è chi oltre a produrre auto ibride ed elettriche vuole fare qualcosa di più. Audi infatti, grazie alla collaborazione con MANN+HUMMEL ha sviluppato un sistema di filtraggio chiamato Audi Urban Purifier per intrappolare il particolato veicolare e ambientale. Il sistema può essere sostituito facilmente durante i normali tagliandi.

Come funziona il nuovo sistema

Il sistema è stato pensato proprio per le auto elettriche della Casa dei quattro anelli ed è inserito nella parte anteriore del veicolo. L'Audi Urban Purifier si integra del collettore dei flussi necessari per il raffreddamento delle elettroniche di potenza e, dopo ben 50mila chilometri di test, Audi ha riscontrato un funzionamento ideale del Suv e-tron con il sistema connesso. La nuova tecnologia è stata presentata ufficialmente durante il Greentech Festival 2022 di Londra. Come in un aspirapolvere, le particelle rimangono rinchiuse nella sezione filtrante mentre l’aria prosegue il proprio percorso. Secondo le stime di Audi, estendendo una protezione all’intero ciclo di vita della tecnologia Audi Urban Purifier, è possibile ridurre le emissioni di particolato in quantità pari a 14,9 kg di CO2 equivalente.

