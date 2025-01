Rafale ora anche plug-in 4x4

L ’ ammiraglia della gamma Renault cresce nell’offerta della motorizzazione e dopo la full hybrid arriva la versione plug-in hybrid dotata di due motori elettrici, uno per ciascun asse. Con questo modello della Rafale la Casa torna anche a fornire una vettura all’Eliseo, era infatti dal 2016 che il capo del governo francese non disponeva di una Renault nel parco vetture. La vettura è il chiaro segnale del cambio di passo che Luca de Meo sta facendo fare al brand con un livello qualitativo sempre in crescita che già si era visto sugli ultimi modelli ma che sulla Rafale è ancora più evidente. Questa crescita verso il mondo premium si evidenzia nel Suv versione Plug-in 4x4 in quanto debutta anche il nuovo allestimento Atelier Alpine che, oltre ad interni di materiali e assemblaggi qualitativamente elevati, è dotato anche di un sistema di sospensioni appositamente messe a punto dai tecnici Alpine. Le sospensioni a controllo elettronico predittive, di serie su questo allestimento, grazie alla telecamera posizionata dietro il parabrezza e ad una centralina che monitora i movimenti della scocca in tempo reale, permettono alle singole sospensioni di “prepararsi” ad affrontare in anticipo qualsiasi asperità della strada. Questa tecnologia permette alla vettura di avere sempre un assetto confortevole e al contempo stabile anche alle alte velocità.

ESTERNI E INTERNI

Il livello premium della vettura lo si nota anche da diversi dettagli estetici come i cerchi in lega dal disegno specifico da 21 pollici, il colore blu satinato esclusivo per questa versione e lo spoiler posteriore verniciato di nero. Non cambiano le dimensioni di questo Suv di 4,71 metri di lunghezza, larga 1,86 metri e con un’altezza di 1,61 metri. Identici gli interni con il doppio schermo sulla plancia, da 12,3 pollici quello degli strumenti e da 12 pollici quello touch per il sistema di navigazione con il sistema operativo di Google. Funzionale la presenza anche di alcuni tasti fisici che rendono più immediata e veloce la scelta di alcune operazioni. Sotto la razza di sinistra del volante è presente il pulsante per scegliere la modalità di guida, mentre sulla plancia, troviamo un pulsante per scegliere la modalità dell’utilizzo dei motori (hybrid, electric, energy saving) per meglio sfruttare la batteria e magari muoversi in elettrico dove serve. Il cambio è al volante con la leva che però è molto vicina al comando del tergicristallo e a quello della radio. Per quanto riguarda l’abitabilità a bordo è ottima, con sedili in misto Tep e Alcantara con la piacevole firma Alpine luminosa, mentre il bagagliaio ha una capienza di 530 litri che diventano 1.600 abbattendo i sedili posteriori. Piacevole e funzionale il tetto Solarbay che si oscura facilmente

DATI TECNICI E PROVA

La grande novità della Rafale Plug-in 4x4 è ovviamente la motorizzazione che prevede un propulsore benzina tre cilindri 1,2 litri turbo da 150 cv abbinato ad un sistema ibrido con tre motori elettrici, quello nel cambio, uno anteriore capace da 70 cv e quello posteriore da 136 cv alimentati da una batteria agli ioni di litio da 22 kWh, e una potenza di sistema di 300 cv. La vettura ha un’autonomia in modalità elettrica, dichiarata dal Costruttore, di 105 km e il sistema a zero emissioni funziona fino a una velocità di 135 km/h, mentre la vettura è autolimitata a una velocità massima di 180 km/h. La batteria può essere ricaricata con una potenza massima di 7,3 kW. Abbiamo guidato la Renault Rafale Plug-in 4x4 per diversi giorni in differenti situazioni, dalla città all’autostrada. La vettura ci ha sorpreso positivamente nel comfort e nella precisione dello sterzo, grazie anche alle ruote posteriori sterzanti che migliorano la stabilità della vettura e riducono il raggio di sterzata a 10,4 metri. Il sound del motore si fa sentire in fase di accelerazioni o mentre supporta la batteria. La frenata risulta morbida soprattutto all’inizio della pressione sul pedale. Efficace il sistema di recupero dell’energia in frenata che è modulabile su quattro livelli attraverso le palette al volante. Unico neo puntando con la Rafale alla fascia di vetture premium la chiave, ancora di vecchia fattura. Il prezzo della Rafale Plug-in 4x4 parte da 52.700 euro.