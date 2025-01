Mazda 6e berlina ed elettrica

CARATTERISTICHE

Fuori, le forme fluide continuano a incarnare il caratteristico linguaggio stilistico “Kodo”. Numerosi gli elementi inediti, a partire dalla calandra con illuminazione dinamica affiancata da proiettori full Led. Il posteriore, di chiara derivazione hatchback, integra uno spoiler retrattile ad azionamento elettrico che massimizza la stabilità alle alte velocità. Sotto, il portellone permette di accedere a un vano bagagli dall’ampia apertura (964 mm in larghezza, 619 mm in altezza) e dalla capienza superiore ai 330 litri. A ciò si aggiunge un vano anteriore (frunk) da 70 litri di volume, ideale per riporre il cavo di ricarica e perfino un piccolo trolley. Gli occupanti dell’abitacolo – fino a cinque – possono contare su un ambiente accogliente e luminoso (anche grazie al tetto in vetro panoramico di serie e all’illuminazione ambientale a 64 colori); il design minimalista, ma elegante al tempo stesso, incarna poi la filosofia giapponese del “Ma”, che valorizza gli spazi vuoti. Elevata la qualità di materiali e finiture, soprattutto sull’allestimento top di gamma Takumi Plus, con la presenza pelle Nappa e scamosciato.

HI-TECH

Inedito anche il comparto tecnologico: per la prima volta, al centro del cruscotto un display touch da 14,6 pollici integra funzioni come la regolazione del climatizzatore (disponibile anche per chi siede dietro). Lo schermo principale si affianca a un pannello strumentazione digitale da 10,2 pollici e a un head-up display con elementi visivi a realtà aumentata. A scongiurare il rischio di distrazioni, il sistema può essere gestito tramite comandi vocali (nove le lingue supportate) e gestuali. La funzione di chiave bluetooth, inoltre, dà la possibilità di aprire e avviare l’auto utilizzando lo smartphone.

MOTORIZZAZIONI

Passando al lato tecnico, la berlina è spinta da un motore elettrico posto all’asse posteriore e offerto in due diverse opzioni. La versione standard e-Skyactiv EV, da 190 kW (258 cv), è abbinata a una batteria al litio da 68,8 kWh che permette di percorrere fino a 479 km teorici e si ricarica a 200 kW in circa 22 minuti. La versione Long Range, con 180 kW (244 cavalli) erogati, è in grado di aumentare l’autonomia fino a oltre 550 km grazie all’accumulatore da 80 kWh, che può passare dal 10 all’80% in 45 minuti a 95 kW. Come da tradizione, il piacere di guida non è stato sacrificato: distribuzione dei pesi 50:50, trazione posteriore e sospensioni multilink al retrotreno garantiscono un comportamento su strada stabile e preciso, in linea con il DNA “jinba ittai”, che simboleggia la perfetta connessione tra auto e conducente. Grande attenzione anche alla sicurezza, con nove airbag di serie e pacchetto di ausili attivi i-Activsense. Tra gli Adas, mantenimento della corsia, monitoraggio degli angoli ciechi e monitoraggio degli occupanti, in grado di rilevare bambini lasciati all’interno e inviare un avviso. La Mazda 6e sarà disponibile nelle concessionarie europee a partire dall’estate, con un prezzo di partenza inferiore ai 45.000 euro