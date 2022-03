Torino, lo sharing si arricchisce con 500 monopattini di ultima generazione

Torino diventa sempre più green. Ad annunciarlo è Saverio Galardi , General Manager Italia di Tier , azienda leader nella fornitura di monopattini elettrici già operante in 180 città europee e mediorientali. I mezzi destinati al capoluogo piemontese saranno 500 e dotati di elementi di ultima generazione per una maggiore sicurezza del guidatore.

"Alternativa innovativa e sicura"

Una notizia che farà felici gli amanti dei monopattini elettrici, divenuti ormai una moda in Italia, ma anche di chi ha a cuore l'obiettivo rendere le città italiane più rispettose per l'ambiente. All'ombra della Mole ne arriveranno 500, ma molto più all'avanguardia rispetto a quelli a cui siamo abituati, poichè dotati di luci di direzione, ruota da 12 pollici e sospensioni anteriori. La novità è stata presentata direttamente dal General Manager Italia della società fornitrice Tier, Saverio Galardi: "Il nostro obiettivo - dice Saverio Galardi, General Manager Italia - è incentivare le persone ad utilizzare mezzi di trasporto che abbiano un basso impatto ambientale e offrire un’alternativa innovativa, sicura e all’avanguardia per gli spostamenti all’interno della città. Siamo felici di poter portare il servizio di TIER Mobility anche a Torino che, come altre città in Europa, da oggi avrà a disposizione il nostro servizio di micromobilità in sharing”.

