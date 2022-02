La Gendarmerie boccia Leon Cupra: per la polizia francese l'auto giusta è Alpine A110

Seat bocciata, ecco Alpine A110

In precedenza, alla Gendermerie Nationale erano state spedite 17 modelli di Seat Leon Cupra, sportiva di tutto rispetto, disponibile anche con potenze da 245 cv. Ma subito dopo, dalla direzione del corpo di polizia militare francese è partito l'ordine di bloccare un nuovo ordine delle auto spagnole, dirottando invece l'interesse sulla A110 di Alpine. La motivazione ufficiale è che la Alpine consuma meno ed è meno inquinante della Leon. Ma a noi ci piace pensare che anche i poliziotti prediligano le forme e le linee di una supercar, perlopiù locale. Senza contare che Alpine è del Gruppo Renault, che a sua volta è di proprietà dello Stato francese: pattugliare le strade e dare la caccia ai criminali con un'auto bella, prestazionale e costruita in casa rappresenta un grande incremento d'immagine per la Gendarmeria. Che potrà così sfruttare i 252 cv della A110 base o, perché no, perfino i 301 cv delle versioni S e GT, ancora più prestazionali.

Una Alpine in dotazione alla polizia francese non rappresenta di certo una novità, semmai un ritorno: la Gendarmeria infatti aveva già impiegato la vecchia generazione della A110, nell'aggiornamento datatto 1967, oltre alla A310, in servizio tra il 1973 e il 1987.