Drammatico incidente sull'A1: camion si ribalta e si incendia VIDEO

Paura e problemi questa mattina, 16 febbraio 2021, intorno alle 6.30, sull'autostrada A1, all'altezza di Borgo San Giovanni, al km 21 tra i caselli di Lodi e Melegnano. Un drammatico incidente che ha coinvolto un'autocisterna che trasportava liquidi reflui di medicinali stoccati e in corso di smaltimento: il mezzo ha impattato violentemente contro la barriera centrale in cemento, si è ribaltato, con l'invasione parziale la carreggiata opposta, e poi è stato avvolto dalle fiamme. Per fortuna, secondo quanto riporta la polizia stradale, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. E la causa? Probabilmente la nebbia, e la conseguente scarsa visibilità, che non ha reso affatto facile agli elicotteri l'intervento di soccorso.