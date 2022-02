C'è una Ferrari che cambia colore: il trucchetto è degno di un camaleonte!

In onore della terra toscana

La certezza è che non passerà molto tempo per vedere qualche star del cinema o calciatore viaggiare su una Ferrari verde Volterra. La gara alla stravaganza tra questi multimilionari si esprime in continue sfide a chi guida la supercar più particolare e questa colorazione è forse quella che tutti stavano aspettando.

Dagli stabilimenti di Maranello gli addetti ai lavori sostengono che il cambio di tonalità prende ispirazione “dai verdi profondi e toni terrosi” della terra toscana dove prende vita Ferrari Cavalcade dal 2013. Verde, arancione, oro, ogni sfumatura nasce grazie agli elementi in fibra di carbonio non verniciata che permettono il cambio di colore. Già altre 3 colorazioni (Blu Capri, Bianco Courmayeur e Rosso Taormina) sono state presentate dalla Casa del Cavallino, ma il verde Volterra è di sicuro il più particolare: sarà disponibile per la SF90 Stradale, la SF90 Spider, la 296 GTB e, se già ordinate, anche per la 812 Competizione coupè o aperta. Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma di sicuro in pochissimi potranno permettersi una Ferrari così particolare.

In realtà questa tonalità è un gradiente che, a seconda dell’angolazione da cui viene guardata la vettura, passa dall’arancione scuro, quasi mattone, al verde attraversando numerose sfumature. Un’opera d’arte, una sorta di “Gioconda” che invece di dare la sensazione di sentirsi sempre osservato dal suo sguardo, sembra continuamente in movimento ad ogni cambio di sfumatura. Stavolta a metterci le mani non è stato Leonardo Da Vinci, ma artisti 2.0 che sanno trasformare un’automobile già di per sé sbalorditiva in un vero capolavoro.

Ibrahimovic, relax sulla Ferrari da 525mila euro per dimenticare l'infortunio