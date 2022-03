Il coraggio di un contadino ucraino: ruba un blindato russo trainandolo col suo trattore VIDEO

Un momento di leggerezza in mezzo a tanta desolazione: è stato percepito così il video che arriva dall' Ucraina , diventato virale su web, che ha come protagonista un coraggioso civile impegnato a combattere, a suo modo, la guerra. Le immagini, infatti, lo mostrano alla guida di un trattore al quale ha legato un tank russo con l'obiettivo di rubarlo .

Il video è virale sui social

Ognuno si oppone alla guerra come può: c'è chi è costretto ad arruolarsi, chi è chiuso nei bunker col timore delle bombe e chi ruba mezzi corazzati russi portandoli via. È accaduto nella zona rurale della regione di Kherson, vicino Kakhovka, dove un uomo ha legato un tank al suo trattore e lo ha trascinato via, mentre un uomo, probabilmente un soldato, lo rincorre cercando di fermarlo.

L’appartenenza del mezzo all’esercito russo è testimoniata dalla lettera Z scritta sul retro. Immediata la reazione di internet: il video è stato condiviso da tantissimi utenti e anche da alcuni diplomatici, come Oleksandr Sherba, ex ambasciatore dell'Ucraina in Austria. Sherba ha commentato sui social: "Se è vero, questo è probabilmente il primo mezzo corazzato mai rubato da un contadino ucraino. Gli ucraini sono davvero difficili da decifrare". Anche Johnny Mercer, deputato britannico, sul suo profilo Twitter ha descritto con ironia la scena: "Non sono un esperto, ma l'invasione non sta andando molto bene".

