La resistenza dell’Ucraina: cartelli stradali girati per disorientare i russi

Nonostante la drammatica situazione che sta vivendo l'Ucraina , la popolazione non ha intenzione di cedere e porta avanti una fiera e strenua resistenza, come il contadino che ha rubato un carro armato russo portandolo via legato al suo trattore . E poi c'è l'appello che l' agenzia statale ucraina per la gestione delle strade (Ukravtodor) ha fatto ai cittadini ucraini. In cosa consiste? Confondere i soldati dell’esercito nemico e rallentare la loro avanzata distruggendo o girando i cartelli e i segnali stradali lungo le strade del Paese .

"Smontiamo la segnaletica stradale"

“Smontiamo la segnaletica stradale su tutte le strade del Paese - è il commento pubblicato sulla pagina Facebook -. Il nemico non conosce le zone e non sa orientarsi. Aiutiamoli ad andare all’inferno”. L'iniziativa che incita alla resistenza dei cittadini ucraini fa leva soprattutto sui numerosi problemi di connessione che si riscontrano in molte zone dell’Ucraina: vista l’assenza di segnale, che rende quasi impossibile l’uso delle tecnologie satellitari per orientarsi, l’esercito russo è costretto ad affidarsi alla segnaletica stradale.

Ed è proprio su questo aspetto che l’agenzia per la gestione delle strade vuole insistere per confondere quanto più possibile i soldati invasori. Non solo. Arrivano anche altri appelli, di nuovo via social: “Bruciate gli alberi, fate le barricate, bruciate le gomme delle auto! Usate tutto ciò che è a portata di mano! L'occupante deve capire che qui ci sarà resistenza in ogni strada. Che abbiano paura anche solo di guardare in direzione delle nostre città!”.