Il pullman Ferrari è in vendita: ha ospitato Michael Schumacher

La società svizzera Leo Trust – The Financial Service Company ha reso pubblico l'annuncio della vendita dell'Iveco Fiat 370 , lo storico pullman Ferrari che i più appassionati si ricorderanno per essere stata "la casa mobile" dei più grandi piloti della Scuderia. Dopo essere stato messo all'asta durante il Minardi Day 2021, adesso cerca un nuovo proprietario: il prezzo richiesto è di 200mila euro .

Una sala relax e un lettino per massaggi

Realizzato nel 1992 sulla base dell’Iveco 370 12-30 in configurazione gran turismo e utilizzato per la prima volta un anno dopo, dopo attente modifiche richieste da Ferrari, il motorhome, al suo interno, ha tutto quello che si potrebbe desiderare. Per i piloti, d’altronde, non si bada a spese e così troviamo una sala briefing e l’area relax, le pareti sono insonorizzate e i vetri oscurati. Ma ci sono anche un impianto di climatizzazione, la tv satellitare e la connessione Internet, oltre a un lettino per massaggi.

Oltre a trasportare piloti come Jean Alesi, Gerhard Berger, Ruben Barrichello e Michael Schumacher, l’Iveco Fiat 370 per alcuni anni è stata la vera e propria base operativa nella Scuderia: qui dentro, infatti, si sono svolte le riunioni con i capi Ferrari, da Jean Todt a Ross Brown fino a Stefano Domenicali.

Ma non si tratta della prima vendita di un motorhome Ferrari. Già nel 2018, un altro bus era stato offerto al miglior acquirente, quella volta da Bonhams. Si tratta di un modello ancora più lussuoso, lungo 12 m, con motore da 380 CV e cambio automatico ZF a otto marce. Conta addirittura due aree relax per i piloti, con vari schermi tv e letti king size.

