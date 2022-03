Non dichiara auto e moto per 750mila euro: si becca una denuncia per contrabbando

C'è chi vive in una villa di lusso, fa un bagno in piscina e viaggia in Rolls Royce, tutto mentre per lo Stato è nullatenente. Stavolta ad essere stato scoperto è un 70enne di Savona che nel suo garage possedeva ben 10 automobili e 45 moto d'epoca per un valore di 750mila euro, beni che ovviamente non erano mai stati dichiarati.