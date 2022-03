Cristiano Ronaldo e il garage dei record: con la nuova Aston Martin vale 20 milioni

Per il suo 37esimo compleanno, Cristiano Ronaldo ha ricevuto una Cadillac Escalade da 180mila euro. Un "regalino" dalla sua Georgina che conosce bene la passione per le auto del portoghese. Passione che non ha freni e quando c'è qualcosa da festeggiare sembra che sia tradizione, in questa famiglia, andare a comprare una nuova vettura. Proprio quello che è successo in questi giorni: reduce dalla tripletta al Tottenham, l'attaccante del Manchester United si è voluto premiare con una Aston Martin DBS Superleggera da quasi 240mila euro con cui si è recato agli allenamenti.