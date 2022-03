Il siparietto di Ibrahimovic a Maranello: c'è la maglia del Milan per l'interista Binotto

Almeno su una cosa Mattia Binotto e Zlatan Ibrahimovic sono d'accordo: di Rossa ce n'è una sola ed è la Ferrari. L'attaccante del Milan è stato ospite del Cavallino nella sede di Maranello dove non solo ha potuto ammirare ancora una volta le sue supercar preferite ma si è concesso anche un giro adrenalinico a tutto gas con Carlos Sainz e Charles Leclerc sul circuito di Fiorano, a bordo della Ferrari 296 GTB. Una sensazione unica e una giornata speciale tra fuoriclasse, anche per un accumulatore seriale di Rosse come lui, che non ha potuto resistere al fascino del primo gioiellino ibrido plug-in della storia della Ferrari, che monta un motore V6 e sprigiona una potenza di 830 CV.

Come si vede dal video di un minuto postato sui social della Rossa, e ripostati anche dallo svedese, Ibra si è scatenato in pista prima con Carlos e poi con Charles, senza nascondere i brividi per aver sfiorato i 330 km/h e per avere tra le mani una supercar da 269mila euro. "Mamma mia che adrenalina", ha urlato divertito nell'abitacolo tra una curva e l'altra. Ibrahimovic confessa: "La mia relazione con Helena? Iniziò quando la bloccai con la Ferrari"

"Binotto interista? Non tutti sono perfetti!" Zlatan però a Maranello non è arrivato a mani vuote, ma con un regalo particolare per Binotto: una maglietta del Milan personalizzata col numero 1 e col suo nome. Peccato però che il team principal del Cavallino sia un dichiaratissimo tifoso dell'Inter. "Sono felice di vederti, ti ho portato un piccolo regalo anche se so che tifi per l'Inter. Ma sai non tutti sono perfetti!", scherza il numero 11 rossonero prendendo in giro un Binotto divertito.