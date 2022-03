Ferrari e quella black list dei vips che non possono avere le Rosse: c'è anche Nicolas Cage

Il fascino del Cavallino colpisce tutti, ma non tutti possono averla. Non basta avere il denaro, a Maranello c'è infatti una black list di vip che non possono acquistare una Ferrari per volere proprio dell'azienda. I motivi? Ai vertici sono poco gradite le celebrità che ne vogliono acquistare una solo per farsi pubblicità o sfoggiarla sui social.

Rispetto per il Cavallino

Al Cavallino rampante, piace difendere il pregio del proprio marchio e non ama utilizzi inopportuni del mezzo: per esempio chi acquista l’automobile solo per sfoggiarla sui social media o peggio ancora, subisce una denuncia per averla utilizzata a scopi pubblicitari senza alcun accordo con la casa madre. Per questo motivo in Ferrari è stata redatta una vera e propria lista nera (Black List) di clienti che non potranno mai acquistarla.

Ecco i vip sgraditi

Secondo indiscrezioni, su questa lista comparirebbe il nome dell’attore hollywoodiano Nicolas Cage, considerato capace di dilapidare una fortuna senza alcun freno, e quindi un modello non edificante da associare al nome Ferrari.

Anche lil rapper americano 50 Cent, non potrà più acquistare un’auto a Maranello: infatti, dopo esser rimasto a piedi con la sua Ferrari 488, avrebbe parlato malissimo del marchio sui suoi canali social.

Si aggiunge alla lista Justin Bieber, il cantante canadese, che è riuscito a perdere la sua Ferrari 458 Italia, costringendo l’azienda a investire tempo e denaro per ritrovarla.

Altre pecore nere per la casa madre di Maranello sono: il pugile Floyd Mayweather, colpevole di aver acquistato una Ferrari solo per mostrarla sui media, Kim Kardashian, per una questione legata al suo denaro, si dice di origine tutt’altro che pulita, e infine il rapper Tyga, che avrebbe saltato alcuni pagamenti della sua Ferrari in leasing.

Chissà se questi personaggi usciranno mai dalla Black List Ferrari.

