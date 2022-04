Telepass, dal 1° luglio +45% sugli abbonamenti Family

I motivi del rincaro

Proviamo quindi a capire la cifra reale di questo aumento e, per chi non fosse disposto ad accettarlo, come fare per disdire il contratto. Il rincaro consiste in 0,57 euro in più al mese per coloro che hanno sottoscritto un canone Telepass Family. Ogni tre mesi, dunque, questi clienti si ritroveranno a pagare 5,49 euro (invece di 3,78 euro), Iva inclusa. Il sovrapprezzo, come anticipato sopra, riguarda anche l'opzione Twin (cioè la possibilità di avere un secondo dispositivo da utilizzare su di una seconda auto con lo stesso canone): in questo caso si parla di +0,28 euro al mese. Quali sono i motivi dietro ciò? Dall’azienda parlano di un “progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass. La proposta di modifica unilaterale introduce alcune ulteriori previsioni, sugli strumenti di pagamento dei pedaggi e sulla fatturazione, volte ad adeguare le modalità di prestazione dei servizi allo sviluppo tecnologico e normativo”.

Per chi decidesse di recedere il contratto può farlo entro il 30 giugno 2022, senza penale, ed entro i successivi sei mesi dovrà restituire il dispositivo.

Clamoroso a Bari: in autostrada spunta una Panda contromano!