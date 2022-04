Gheddafi Jr ha abbandonato una Cadillac a Rapallo da 15 anni

Ci sono calciatori ricchi e famosi ancor prima del lor esordio in campo: Saadi Gheddafi , figlio dell'ex presidente libico, non ha avuto bisogno neanche di mettere un piede nel rettangolo verde e dare un calcio al pallone. Senza nemmeno una presenza con la maglia della Sampdoria nella quale militava 15 anni fa, è stato al centro di polemiche e voci per la sua vita fatta di eccessi e lusso all'hotel Excelsior di Rapallo: proprio lì ha lasciato un conto da pagare di ben 360mila euro e un Cadillac che ora vorrebbe riprendersi.

Fuggito senza lasciar traccia

I problemi per Saadi Gheddafi erano iniziati proprio durante il periodo blucerchiato: il padre Muammar aveva deciso infatti di tagliare i fondi al figlio a causa della sua vita estremamente mondana. La conseguenza fu l’immediata fuga dall’hotel da parte del ragazzo, scappato prima di poter saldare il conto di ben 360mila euro e prima di portarsi via il suo Cadillac nero con motore Porsche lasciato nel parcheggio. Il Tribunale di Chiavari aveva confermato il debito non pagato, ma ormai il baby sceicco aveva fatto perdere le sue tracce.

Ora sembrerebbe essersi rifatti vivo per reclamare il suo suv, ma dall’hotel fanno sapere che l’unico modo per riprendersi la vettura è saldare il conto. Aldo Werdin, direttore e amministratore delegato dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo è stato chiaro: “Gheddafi Jr ha incaricato un’agenzia di Mauritius, che mi ha contattato telefonicamente, di recuperare per lui il suv. Può riprenderselo, ma prima deve saldare i suoi debiti. Ormai io sono il curatore della vettura che è diventata di nostra proprietà da quando non è più sotto custodia e poiché il ragazzo non saldò l’ultima mensilità di soggiorno pari a 360mila euro. Avevamo vinto anche la causa attraverso l’ambasciata di Libia a Roma ma nessuno ci ha dato i soldi che ci spettano. Perciò il Cadillac rimane qui per la curiosità dei nostri clienti”.

