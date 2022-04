Beckham e il regalo per le nozze del figlio: una Jaguar d'epoca da 458mila euro

Nello scorso weekend si è celebrato a Palm Beach (Florida) il matrimonio di Brooklyn, il figlio maggiore di David Beckham , con l'attrice ed ereditiera miliardaria Nicola Peltz . L'ex stella del Manchester United e della Nazionale dei Tre Leoni non ha badato a spese, regalando allo sposo una Jaguar d'epoca . Ma non un esemplare qualunque, si tratta di una XK140 del 1954 che è stata trasformata in elettrica .

Un valore da capogiro

Il modello speciale regalato agli sposi arriva da Lunaz, azienda di restomod di cui David Beckham ha acquisito il 10% delle quote nel giugno 2021 e ha un valore che si aggira sui 500mila dollari (circa 458mila euro), è decapottabile e color azzurro tenue. Un gesto generoso, certo, ma anche una mossa furba per fare ulteriore pubblicità all'azienda di cui è socio. "Questa straordinaria auto è il regalo perfetto per Brooklyn e Nicola. Al tempo stesso d'epoca ed elettrica, simboleggia un futuro luminoso e positivo", ha commentato David Lorenz, CEO di Lunaz.

Non solo Jaguar al matrimonio di Beckham jr. La vettura è stata condotta in pompa magna da David in persona, in compagnia della moglie Victoria, per raggiungere la location del ricevimento. Ma non è stata l’unica auto di lusso protagonista della fastosa cerimonia: l'ex campione ha infatti lasciato la festa a bordo della sua Maserati MC20 nera da 200mila dollari, ormai da tempo nella sua prestigiosa collezione di quattro ruote.

