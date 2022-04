Ferrari SF90 Stradale, in America spunta la supercar con interni... in jeans!

Personalizzare la propria Ferrari è uno sfizio che pochi possono permettersi. E alcuni a volte prediligono soluzioni uniche. Come il proprietario di una SF90 Stradale che ha chiesto al reparto Tailor Made della Casa di Maranello di avere un abitacolo unico. E altro che pelle o Alcantara: gli interni, infatti, sono stati rivestiti in jeans .

La Ferrari rivestita di... jeans

Ed è così che a Fort Lauderdale è apparsa questa SF90 Stradale con gli interni rivestiti in Kuroki Superstone Bleach Denim: in pratica, i sedili appaiono proprio come i famosi pantaloni. Ma non solo: oltre alle cuciture a contrasto rosse, l'effetto jeans è presente anche sui gusci degli stessi sedili, ma anche sulle palette del volante e sul cruscotto. Per poi finire sulla carrozzeria in fibra di carbonio, che sul tetto presenta una sfumatura blu scuro chiamata Scotland Blue attraversata da una striscia rossa.

A completare il pacchetto di modifiche, ecco l'Assetto Fiorano con nuovi cerchioni in carbonio. Insomma, una Ferrari unica: da guidare rigorosamente in jeans.