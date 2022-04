Brescia, strafatto di 4 sostanze stupefacenti girava in moto senza patente: denunciato

Prima ancora di chiedersi con qiale coraggio ci si possa mettere alla guida di una moto senza patente dopo essersi iniettato e fumato di tutto, c'è da capire come quel mix pesantissimo di cannabis, oppio, metadone e cocaina non l'abbia steso a terra prima ancora di salire in sella. Allo scenario assurdo hanno assistito gli agenti della Polizia Locale di Brescia , che non dimenticheranno facilemente la vicenda di questo folle motociclista.

Senza patente ma con 4 sostanze in corpo

Un cocktail pesantissimo di sostanze stupefacenti era in circolo nel corpo di questo 55enne bresciano, un mix che avrebbe steso chiunque tranne lui, tranquillo a bordo della sua moto come se nulla fosse. Venerdì però la sua passeggiata serale è durata meno del previsto: fermato al posto di blocco in Via Volturno ha ammesso di non avere la patente ed è quindi stato accompagnato in questura dalle Forze dell’Ordine dove è stato sottoposto al test tossicologico: qui è emersa la positività alle 4 sostanze, confermata anche in ospedale a seguito del prelievo di sangue. L’uomo è stato denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti, sanzionato con una multa salatissima, mentre la moto è stata sequestrata.

