Lamborghini Huracan, la versione Sterrato esce allo scoperto

Le differenze con Huracan Tecnica

Si nota immediatamente l'altezza da terra maggiorata, in uno schema che sarà presumibilmente dotato di una gestione elettronica dell'assetto in grado di variare altezze e rigidità delle sospensioni.

È sì una proposta chiamata a muoversi con facilità su terreni moderatamente sconnessi, ma resta pur sempre una Lamborghini V10, supercar per missione e appartenenza.

La fanaleria supplementare su muso è un altro particolare distintivo, insieme alla rivisitazione della fascia anteriore e l'applicazione di archi passaruota parzialmente a contrasto, in plastica per creare l'effetto "off-roader".

Barre sul tetto e più funzionalità

Le barre al tetto introducono un extra di funzionalità che avrà il completamento necessario con soluzioni di portapacchi dedicate. Dedicate poiché quote e posizionamento devono fare i conti con una presa d'aria alla quale garantire adeguato flusso.

Ruote dalla spalla più alta

Oltre a giocare con le appendici alla carrozzeria e l'assetto rialzato, la Huracan Sterrato propone ruote dalla spalla leggermente maggiorata se confrontata con le specifiche degli pneumatici specializzati esclusivamente per asfalto e pista.

Non resta che far parlare i numeri, i dati legati all'incremento dell'altezza da terra, alle misure degli pneumatici e le caratteristiche dell'idea di Huracan "crossover" per il suo sapersi adattare: ora supercar da Autobahn o tra i cordoli, ora pratica sportivissima che non teme terreni diversi dal perfetto nastro d'asfalto.

