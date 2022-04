Jacobs corre in Lamborghini: sui social sfoggia una Huracan

Atleti e motori. E non stiamo parlando solo di calciatori. Questa volta l'acquisto del momento è di Marcell Jacobs, la medaglia d'oro nei 100 metri a Pechino 2020 non ha mai nascosto la sua passione per le quattro ruote e la velocità, e come potrebbe essere altrimenti da uno che di mestiere corre come il vento? E così, in una giornata di primavera, il campione svela a tutti i suoi follower la nuova compagna di avventure: una Lamborghini Huracan Spyder.