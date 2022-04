L'app più discussa del momento è Speedcam Anywhere: registra velocità e targa

"Non bastavano gli autovelox, ora c'è anche l'app!" è quello che avranno pensato i guidatori alla scoperta di questa applicazione estremamente controversa. Speedcam Anywhere , scaricabile da Google Play per i dispositivi Android, è infatti in grado di misurare in modo estremamente accurato la velocità di un veicolo attraverso la fotocamera del cellulare ricevendone immediatamente tutte le informazioni, anche quelle più private.

Questione di privacy

Attraverso l'acquisizione di un video di brevissima durata, l'app è in grado di memorizzare immediatamente la targa di immatricolazione e confrontarla con il database per l’identificazione. Utilizzando la lunghezza del passo per calcolare la velocità di marcia riesce così a calcolare la velocità di andamento del veicolo. Chiaramente Speedcam Anywhere non è riconosciuta come dispositivo certificato e non può essere quindi utilizzata dalle Forze dell’Ordine, ma nonostante ciò sta già sollevando numerose polemiche sulle questioni da chi e come viene utilizzata. In tantissimi, infatti, si sono lamentati riguardo la presunta violazione della privacy, tanto da inondare gli sviluppatori di cattive recensioni sulla piattaforma per il download.

