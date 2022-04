Ferrari 296 GTS, supercar ibrida per la guida en plein air

Da GTB, di cui mantiene tecnica e impianto di base, a Ferrari 296 GTS, che diventa Spider. Ma la novità non sta solo nel cambio di configurazione, piuttosto in un'intera novità funzionale e stilistica. Una vettura per la guida a cielo aperto, di cui si parlava da tanto e con l'attesa ormai arrivata alle stelle.

Puoi guidarla come fosse una GTB, oppure, scegliere di ripiegare il tetto rigido, in due parti, nell'alloggiamento davanti al motore V6, cuore termico di un sistema ibrido plug-in da 830 cavalli e un'autonomia in modalità elettrica di 25 km.