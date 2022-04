Theo Hernandez, una Lamborghini Urus in carbonio in vista dello scudetto?

Theo Hernandez ha abituato i suoi tifosi a sfrecciare sulla fascia sinistra, ma siamo pronti a scommettere che presto il terzino del Milan lo farà anche a bordo della sua nuova Lamborghini Urus tutta nera in carbonio , dal look aggressivo e con un'alta, altissima, dose di cavalli, un po' come quelli contenuti nelle gambe del francese, che per la sua nuova vettura si è rivolto all''elaboratore tedesco Keyvany .

Theo Hernandez ha poi a sua volta mostrato la vettura ai suoi follower condividendo una stories della stessa Keyvany sul suo profilo Instagram. I tifosi del terzino rossonero hanno avuto così modo di vedere la Urus in questione. Un Suv che emana aggressività già al primo sguardo: ha una livrea completamente nera, linee iper spigolose accentuate dai prominenti spoiler e minigonne. Il tutto, con una carrozzeria in fibra di carbonio. Un vero "mostro" di Suv, anche se non sappiamo se la motorizzazione è stata ritoccata a sua volta. L'Urus standard con motore V8 4 litri eroga 641 cv: tempo fa Keyvany realizzò un tuning portando la potenza dell'8 cilindri a 820 cv e 1.100 Nm di coppia. Che anche Theo abbia deciso di mettere il turbo? Quel che è certo è che, in attesa di festeggiare lo scudetto 2021-22, il francese potrà godersi una Urus da far gola a molti appassionati.

