Cinema, l'inseguimento d'auto più costoso di sempre lo ha fatto James Bond a Roma

Le auto più costose nella storia del cinema: i dieci modelli storici

L'investitura è arrivata dal Guinness World Records, e riguarda direttamente il prezzo delle auto coinvolte. Una Aston Martin DB10, guidata da Daniel Craig, e una Jaguar C-X75 con Dave Bautista al volante. Due auto uniche, con un prezzo dettato anche dalla loro esclusività.

Aston Martin DB10 vs Jaguar C-X75, prezzi milionari

La DB10 è una supercar creata esclusivamente per il film diretto da Sam Mendes. La Casa inglese ne realizzò 10 esemplari, 8 per le riprese e 2 per scopi promozionali. Ispirata telaisticamente alla Vantage, la DB10 ha un V8 4.7 da 436 cavalli, lo stesso della Vantage S. La "chicca" è che ha un cambio manuale a 6 marce. Il prezzo è di 4,2 milioni di euro. Leggermente più anziana è la C-X75, un prototipo ibrido presentato da Jaguar a Parigi nel 2010. Ha 4 motori elettrici, uno per ogni ruota, da 195 cv ciascuno, alimentati da batterie agli ioni di litio, ricaricate a loro volta da due turbine che possono funzionare con vari tipi di carburante come Diesel, biocombustibili, GPL e gas naturale. Costa 900mila euro. E in totale, quindi, la produzione di Spectre ha dovuto sborsare poco più di 5 milioni di euro.

"Spectre", James Bond vs Bautista: il video

Cifra che è valsa il primato di inseguimento più costoso nella storia del cinema. Se volete rivederlo, vi basta cliccare qui sotto e immergervi per 6 minuti in una folle corsa a quasi 200 km/h tra le strade della Capitale.

