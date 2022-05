Ferrari SP48 Unica, com'è la one-off su base F8 Tributo

Realizzata per un misterioso cliente, la Ferrari SP48 Unica è l'ultimo lavoro nato da Progetti Speciali Ferrari , reparto nel quale c'è un confronto costante e profondo tra chi commissiona e il Centro Stile (e molto di più di quanto avviene con il programma Tailor Made). Tra gli esemplari unici realizzati c'è appunto questa one-off , pensata intorno alla tecnica della F8 Tributo, al suo V8 twin turbo, ridisegnata con influenze di Roma e delle più recenti Ferrari.

Il design

L'esemplare unico concentra nella rilettura di stile le grandi novità volute dal committente. E il Centro Stile ha interpretato la missione sviluppando un concetto di design che dà l'idea di forme cesellate dal pieno.

Eliminato il lunotto, l'effetto è particolarmente visibile nello sviluppo del retrotreno. Tra nervature, prese d'aria ottimizzate nell'apporto di raffreddamento sotto lo spoiler posteriore, riposizionamento delle prese dedicate all'intercooler, dietro i finestrini laterali. Questo ha permesso di ridurre l'ampiezza delle prese laterali.

Richiami alla Ferrari Roma

Sul muso, l'effetto della griglia 3D è di una scultura dal pieno, realizzata su gruppi ottici che richiamano un po' le soluzioni di Ferrari Roma, più evidenti al retrotreno.

Le vetrature sono un necessario interrompere le superfici ondulate, l'effetto è di una fascia a "visiera" tra parabrezza e finetrini laterali.

Reinterpretazione della F8 Tributo

Ottimizzare le prese d'aria anteriori e disegnare nuove forme ha permesso su Ferrari SP48 Unica un abbattimento del drag del 12% se paragonato alla F8 Tributo da cui deriva. La colorazione in rosso aranciato iridescente è ripresa anche a bordo, cuciture a contrasto su rivestimenti in Alcantara traforata al laser e inserti in fibra di carbonio.

Così la specialissima Unica, a reinterpretare l'iconica F8 Tributo, la cui produzione è giunta al capolinea nei primi mesi di quest'anno.

