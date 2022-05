Auto distrutta circola liberamente su strada: il VIDEO è virale!

Sono tante, ogni giorno, le auto distrutte. È la normalità vederle parcheggiate vicino un'officina o caricate su un carroattrezzi: il problema, però, è quando sono su strada. Questo è quello che è accaduto in un video che circola sui social diventato virale in poco tempo: il veicolo in questione, non si capisce come, circola senza problemi nonostante le pessime condizioni in cui si trova. Oltre alla noncuranza del conducente che, così facendo, mette a rischio se stesso e gli altri.