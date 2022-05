Follia a Como: prete ubriaco sperona una vettura e insulta i Carabinieri

Che un uomo ubriaco venga fermato alla guida dell'auto per guida spericolata non è più una novità, ma stavolta l'identità del protagonista è davvero assurda. A Ponte Chiasso , in provincia di Como , un prete ha infatti prima cercato inutilmente di speronare la vettura di un uomo che aveva allertato i Carabinieri, poi fermato dagli stessi agenti è stato costretto a sottoporsi all'alcol test.

Le pazzie del parroco

I Carabinieri, fermi in dogana a Ponte Chiasso hanno immediatamente capito che l’uomo non si trovasse in condizioni adeguate per mettersi al volante dell’auto, ma mai avrebbero immaginato la sua vera identità. Il folle ha dapprima speronato l'auto di un altro guidatore che aveva allertato i carabinieri, poi all'arrivo degli agenti si è rifiutato di collaborare ma è stato costretto a sottoporsi all’alcol test al quale, ovviamente, è risultato positivo con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore a quello consentito. Il prete inoltre, viaggiava alla guida di un’auto con targa ticinese e cercava di raggiungere il confine svizzero passando per la dogana di Maslianico: lì gli agenti lo attendevano per sbarrargli la strada e fermare le sue follie al volante.

