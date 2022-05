Roma, con la Maserati a Trinità dei Monti: distrugge i gradini e fugge via

Una bravata finita male, probabilmente incentivata da una bevuta di troppo, che ha distrutto alcuni gradini della scalinata, inaugurata da papa Benedetto XIII nel 1725 e realizzata da Francesco De Sanctis. Fortunatamente il pronto intervento delle forze dell'ordine e l'aiuto del personale della Sovrintendenza Capitolina hanno permesso l'immedita riparazione dei danni provocati dall'auto, che aveva mandato in frantumi alcune gradinate nello schianto.

Tra retromarcia fallita e fuga nella notte

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, resa possibile anche grazie alla presenza di telecamere di sorveglianza, l'uomo, proveniente dall'Est Europa, è sceso da via Sistina al volante di una Maserati, noleggiata in Italia ma recante targa svizzera. Dalle immagini in possesso dei Vigili si vede l'automobilista a metà della Scalinata di Trinità dei Monti che resta bloccato sui gradini, nonostante alcuni passanti provino ad aiutarlo a fare manovra. Accanto a lui, fuori dall'abitacolo, c'è una ragazza visibilmente adirata che inveisce con quello che sembra presumibilmente un suo amico, e che chiama il carro attrezzi. Dopo vari tentativi in retromarcia però l'uomo riesce a liberare la vettura, sgommare e fuggire via nella notte.

Denuncia e addebito dei danni alla scalinata

Un errore che è costato caro all'automobilista, che è stato individuato dagli agenti della Polizia Locale, I Gruppo Trevi: oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato, gli verranno addebitati i costi per la riparazione della scalinata. Nel frattempo la zona danneggiata è stata transennata davanti ai turisti increduli per l'accaduto. Se pensava di replicare una scena di un film, sicuramente gli è andata malissimo.

