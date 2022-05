Un carro armato da 6 tonnellate, ma in realtà è una Tesla!

Si può trasformare una Tesla Model 3 in un carro armato ? Difficile a dirsi, e invece è così. La prova arriva dal canale YouTube The Real Life Guys : un video postato mostra infatti il lavoro di questi ragazzi tedeschi che per diverse settimane si sono dati da fare con questo esperimento e sono riusciti a dotare l'elettrica di Musk di cingoli . Una metamorfosi in piena regola che dà vita a una creatura che nulla ha a che vedere con l’auto originale. Il nuovo carro armato è ormai lontano dalle prestazioni e dall’aerodinamica della vettura originale, ma è di certo un compagno incredibile per un’avventura off-road .

Un lavoro durato quattro settimane

Per portare a termine il lavoro, gli youtuber tedeschi di The Real Life Guy hanno impiegato quattro settimane. E dando un’occhiata al peso totale della nuova vettura, beh, il tempo è assolutamente giustificato: si parla di 1,3 tonnellate per catena, per un totale di 6 tonnellate, e con un argano aggiuntivo che può trasportarne altre 6. Numeri impressionanti a cui dobbiamo aggiungere gli 80 cm da terra acquistati in altezza grazie ai mastodontici cingoli.

I vari passaggi, naturalmente, sono stati caricati sul canale YouTube e racchiusi in un video di otto minuti, e si può assistere anche ad alcuni “test”. Per mettere alla prova i cingoli, infatti, questi sono stati utilizzati come una sorta di tapis roulant, mentre un veicolo li trainava. Testata la qualità e la potenza, il team ha poi proseguito nel lavoro, montando anche l’altro. Per aumentare l’aspetto da off-road, sono stati aggiunti anche dei grossi fari circolari sul tetto e per la carrozzeria la scelta è ricaduta su una colorazione verde mimetica.

