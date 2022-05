Fast&Furious 10 a Torino: dal 24 maggio iniziano le riprese

Le riprese del decimo capitolo di Fast&Furious in Italia sono iniziate già da un po’ e dopo Roma si sono spostate a Londra. La prossima tappa, però, è di nuovo nel nostro Paese, a Torino : dal 24 maggio, infatti, il blockbuster della Universal Pictures con protagonista Vin Diesel verrà girato per le strade del centro del capoluogo piemontese.

Le date e i luoghi coinvolti

Quanto durerà lo shooting di Fast X a Torino? 10 giorni di riprese effettive, da martedì 24 maggio a lunedì 6 giugno, per cui è servito un lavoro di preparazione molto lungo, durato circa 20 settimane. I primi sopralluoghi ci sono stati lo scorso autunno, mentre la produzione è stabilmente insediata a Torino già da gennaio, con base operativa presso la sede di Film Commission Torino Piemonte. In totale, lavora una troupe di 400 persone circa, oltre a più di 100 professionisti locali.

Ma quali sono le zone coinvolte dalle riprese? Le scene realizzate nelle principali vie, piazze e ponti torinesi (piazza Crimea e corso Fiume, ponte Umberto I, ponte Vittorio Emanuele I, Murazzi del Po, via Roma, largo IV Marzo) sono state scelte per il loro grande impatto scenico, ad alto contenuto action, e coinvolgeranno alcuni tra i migliori stuntman professionisti specializzati in inseguimenti, diventati un tratto distintivo di ogni film di Fast & Furious.

Foto Torino copyright: archivio Turismo Torino e Provincia

Auto distrutta circola liberamente su strada: il VIDEO è virale!