F1, ascolti record per il GP di Spagna su Sky e TV8

Share elevatissimo per la gara di Barcellona vinta da Max Verstappen e andata in onda in diretta sia su Sky che in chiaro su TV8

23 . 05 . 2022 17:39 3 min Gp SpagnaTvShare

© Getty Images

Il gran premio di Spagna 2022 è stato seguito da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori medi. Un dato estremamente positivo, nettamente migliore rispetto a quello dello scorso anno di circa il 20%. Merito indubbiamente del grande stato di forma della Ferrari, autrice della pole position con Charles Leclerc e dominatrice della gara nei primi giri fino al ritiro del monegasco, ma anche dell'incertezza che regna in questa stagione di Formula 1, con Leclerc e Verstappen separati da una manciata di punti dopo 6 GP. Un grande interesse, quello da parte del pubblico, che non si limita al solo GP, come testimoniano gli elevati numeri di telespettatori anche durante le trasmissioni del pre e del post gara. F1, Binotto: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo la macchina più veloce" Guarda il video Leclerc spiazza tutti: è lui che consola i suoi meccanici dopo il suo ritiro Share oltre il 27% per il GP catalano Il gran premio di Spagna ha consegnato al Campionato F1 2022 un nuovo leader, Max Verstappen, che grazie al successo a Barcellona e al ritiro del rivale Charles Leclerc è riuscito a conquistare la vetta della classifica per la prima volta nella stagione. Anche se con un distacco di appena 6 punti, che lascia apertissima la lotta iridata. Una battaglia, quella tra il pilota della Ferrari e quello della Red Bull, che sta suscitando l'interesse di sempre più appassionati. Il gran premio di Spagna, infatti, ha fatto registrare uno share elevatissimo, con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori che hanno visto la gara in diretta, tra Sky e TV8. Un dato molto superiore rispetto alla stessa gara del 2021. In particolare, sono stati 1 milione e 356mila gli spettatori che hanno assistito al GP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con il 10,4% di share e 2,2 milioni di spettatori unici. Numeri a cui vanno aggiunti anche quelli di coloro che hanno visto la gara su TV8, che nel week end catalano ha trasmesso qualifiche e gran premio in diretta in chiaro: il GP domenicale è stato visto da 2 milioni e 220mila spettatori medi, con ben 4,9 milioni di spettatori unici e il 17,1% di share. Considerando insieme di dati dei canali Sky e di TV8, il gran premio di Spagna vinto da Max Verstappen ha totalizzato 3 milioni e 575mila spettatori medi, con il 27,6% di share. Vale a dire che, ieri, più di un italiano su 4 che era davanti al televisore ha assistito alla gara. Grande interesse hanno ottenuto, come accennato, anche le trasmissioni di approfondimento andate in onda sia su Sky che su TV8 prima e dopo il GP. Nello specifico, il pre gara ha totalizzato 435mila spettatori medi, il post gara 322mila. F1, diretta tv Gp Monaco: orari e programmazione Da non perdere Tutte le news di News Motori

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale