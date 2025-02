Ferrari 12Cilindri Spider tra eleganza e sportività

È già diventata la spider più ambita a Miami Beach e in tutti i luoghi più glamour del globo. Il muso lungo e prominente, la fascia nera sul cofano smaccatamente ispirata alla Ferrari Daytona degli anni Settanta, quelle due “gobbe” alle spalle dell’abitacolo che fanno tanto retrò, il rombo del motore 12 cilindri aspirato. E quel tetto retrattile in alluminio che in appena 14 secondi riesce a trasformarla da spider a coupé e viceversa. È la nuova Ferrari 12Cilindri Spider. Un nome senza sigle né numeri: che indica solo il frazionamento del motore. Un omaggio al cuore pulsante di quest’automobile: il 12 cilindri a V del Cavallino da 830 cavalli. L’ultima versione di un propulsore che si identifica con la storia della Ferrari. E che qui raggiunge un regime di rotazione elevatissimo per un’auto stradale: 9500 giri. Che significa un rombo fragoroso quando si accelera a fondo per raggiungere i 100 km/h in 2,9 secondi o i 200 km/h in 8”2.

CULT

Questa vettura è già diventata un oggetto cult per gli appassionati di automobili perché grazie al suo tetto in alluminio ripiegabile elettricamente, la Ferrari 12Cilindri Spider è un’auto dai due volti. Riassume due personalità specifiche: un’elegante spider per viaggiare col vento fra i capelli e lambiti dal sole nei luoghi di vacanza più modaioli; oppure una coupé rabbiosa e sportiva, tutta da guidare protetti e sigillati dalle intemperie, quando diventa freddo e decidete di chiudere il tettuccio. Una volta al volante, con quel cavallino rampante che ti fissa dal centro del volante, ci si rende conto che la 12Cilindri Spider non è soltanto una spider alla moda ma è un concentrato di tecnologie d’avanguardia. Fatte per rendere più facile e alla portata di tutti quanti la guida di questo mostro che ha una potenza smisurata, ma è tutt’altro che scomoda e impegnativa da condurre.

CARATTERISTICHE

L’abitacolo è un due posti secchi, ma è spazioso e confortevole. Il posto guida è perfetto: bisogna solo prendere confidenza con i comandi perché Ferrari da qualche anno ha radunato sul volante tutti i tasti principali per azionare luci, tergicristalli e indicatori di direzione e non viene subito istintivo cercare lì il pulsante delle frecce quando si svolta. Sul tunnel c’è il tasto per azionare elettricamente il tettuccio: non serve nemmeno fermarsi per scoprirla: potete aprirle e chiudere il tetto anche in movimento, sotto i 45 km/h. Sulla destra del volante c’è il pomello rotante del manettino per cambiare le mappature motore. Tutto è ben gestito dall’elettronica e persino nella funzione “Race”, una delle più aggressive, i sistemi di sicurezza vi proteggeranno bene dalle sbandate se schiaccerete con troppa foga l’acceleratore. La Ferrari12Cilindri è un’auto imponente, con quel muso infinito e una lunghezza complessiva di 4,73 metri. Però da guidare è sorprendentemente facile e maneggevole. Perché la Ferrari ha portato su questo modello la tecnologia delle quattro ruote sterzanti: quelle posteriori girano e aiutano drasticamente le manovre a bassa velocità ed i parcheggi. Ma non solo: la grande novità della 12Cilindri è che qui le ruote posteriori girano in modo indipendente, cioè riescono a sterzare con angolature diverse (di pochi gradi) fra ruota destra e sinistra. Questo serve a stabilizzare l’auto nei curvoni veloci o richiamarla meglio nei secchi cambi di direzione destra-sinistra, come quando si effettua una sorpasso e si rientra in carreggiata. Ovviamente la 12Cilindri Spider è un’auto per pochi privilegiati: costa la bellezza di 435mila euro. Quarantamila più della coupé, ma rispetto a essa ha il vantaggio di essere due auto in una. E questo la rende inestimabile.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

Lunghezza: 4,73 m

Larghezza: 2,18 m

Altezza: 1,29 m

PESO 1.545 kg

MOTORE Benzina 12 cilindri 830 cv

PREZZO Da 435.000 euro