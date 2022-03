Gran Turismo 7, avvii il videogioco e rivivi la storia dell'automobilismo

Il video d'apertura di Gran Turismo è ormai diventato un classico del titolo videoludico automobilistico più famoso di sempre, atteso dai fan quasi quanto il gioco stesso. E nel 7° capitolo della saga, in uscita il 4 marzo 2022 per PlayStation 4 e 5, lo staff della Poliphony ha deciso di racchiudere in 8 minuti nientemeno che la storia dell'automobilismo.