PECHINO - Dopo l'incredibile quanto storico oro di ieri nel doppio misto, il curling azzurro subisce la prima sconfitta in questa edizione dei Giochi Olimpici. La Nazionale maschile, di cui fa parte anche Amos Mosaner, è stata sconfitta all'esodio dall'Inghilterra per 7-5. I ragazzi del Ct Pescia torneranno sul ghiaccio del National Acquatics Center domani alle 9.05 locali (le 2.05 italiane) per affrontare la Svezia.